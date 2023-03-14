Макрон на встрече с Орбаном призвал к единству ЕС в вопросе войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париже в понедельник вечером, чтобы обсудить ряд вопросов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал RFI.

Во время рабочего ужина в Елисейском дворце французский президент и венгерский лидер начали подготовку к заседанию Европейского совета 23 и 24 марта в Брюсселе.

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На повестке дня стояли вопросы "промышленной политики, энергетики и миграции", сообщили в Елисейском дворце.

Макрон стремился подчеркнуть "единство европейских стран" в отношении войны в Украине, "европейских ценностей" и верховенства права.

В отличие от большинства европейских лидеров, Виктор Орбан открыто критиковал позицию ЕС в отношении конфликта, называя его "косвенной войной", которую Европа ведет против России, и призывая к прекращению огня.

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Кроме того, Орбан несколько раз конфликтовал с Европейским Союзом из-за нестабильного уважения к верховенству права в Венгрии, которую Макрон снова поднял в понедельник вечером.

"Мы обсудили российско-украинскую войну, энергетическую безопасность, усиление конкурентоспособности Европы и европейскую оборонную промышленность. Спасибо, Эммануэль!" - написал в свою очередь о встрече Орбан в Twitter.

Ужин на Елисейских полях, более чем через год после их последней двусторонней встречи в декабре 2021 года в Будапеште, "является возможностью подтвердить важность европейских ценностей и единство европейских стран в их поддержке Украины перед лицом российской агрессии, в частности, путем применения санкций против России", заявили у президента Франции.

Также на повестке дня ужина были вопросы промышленной конкурентоспособности и миграции, поскольку Орбан в прошлом попадал под критику за свою политику в отношении неевропейских беженцев.

Напомним, недавно Орбан допустил, что стране, возможно, в будущем придется пересмотреть свои отношения с Россией из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения в Украину.