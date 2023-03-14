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Уряд затвердив план роботи на рік: кожен із 500 пунктів має конкретних виконавців

Альона Мазуренко Вівторок, 14 березня 2023, 14:56
Уряд затвердив план роботи на рік: кожен із 500 пунктів має конкретних виконавців
фото: Telegram-канал прем'єра Дениса Шмигаля

Кабінет міністрів затвердив план дій уряду на 2023 рік, який складається з понад 500 завдань. За словами прем'єра, кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання.

Джерело: засідання Кабміну, Telegram-канал прем'єра Дениса Шмигаля

Дослівно: "Сьогодні (14 березня - ред.) на засіданні Кабінету міністрів ми затвердили План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

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Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року.

Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання.

План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України".

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Деталі: За словами Шмигаля, план Уряду на 2023 рік містить такі основні напрямки:

  • Безпека та оборона;
  • Інтеграція в ЄС та НАТО;
  • Енергетична безпека;
  • Відбудова країни;
  • Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу;
  • Ветеранська політика;
  • Безпечна, доступна та якісна освіта;
  • Продовження децентралізації та регіональний розвиток;
  • Підтримка громадян, які опинились у складних обставинах;
  • Ефективне державне управління;
  • Наука та інновації для розвитку;
  • Здорова нація;
  • Санкційна політика та верховенство права;
  • Захист довкілля.

Прем'єр додав, що кожен міністр буде нести особисту відповідальність за виконання проєктів та реформ, передбачених для його відомства.

Шмигаль заявив, що усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть на оборону та безпеку, на нову зброю, техніку та краще забезпечення для української армії.

Серед ключових завдань у цій сфері: розвиток оборонно-промислового комплексу; нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній.

Також співробітництво з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь, залучення приватного сектора до розвитку ОПК, технології подвійного призначення, розмінування деокупованих територій, реалізація Формули миру.

Крім того, Україна прегне вже цього року розпочати переговори про членство в ЄС та поглибити політичну співпрацю з НАТО.

Теми: Кабінет міністрівШмигаль
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