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Кабмин утвердил план работы на год: каждый из 500 пунктов имеет конкретных исполнителей

Алена МазуренкоВторник, 14 марта 2023, 14:56
Кабмин утвердил план работы на год: каждый из 500 пунктов имеет конкретных исполнителей
фото: Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля

Кабинет министров утвердил план действий правительства на 2023 год, который состоит из более 500 задач. По словам премьера, каждый пункт имеет конкретных исполнителей и сроки выполнения.

Источник: заседание Кабмина, Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля

Дословно: "Сегодня (14 марта - ред.) на заседании Кабинета министров мы утвердили План приоритетных действий правительства на 2023 год.

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Этот документ позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти в этом году.

Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь каждый пункт имеет конкретных исполнителей и сроки выполнения.

План действий Правительства состоит из более чем 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты. Это положительные изменения для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины. Это все для нашей победы. Для восстановления. Для сильной и обновленной Украины".

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Детали: По словам Шмыгаля, план правительства на 2023 год содержит следующие основные направления:

  • Безопасность и оборона;
  • Интеграция в ЕС и НАТО;
  • Энергетическая безопасность;
  • Восстановление страны;
  • Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса;
  • Ветеранская политика;
  • Безопасное, доступное и качественное образование;
  • Продолжение децентрализации и региональное развитие;
  • Поддержка граждан, которые оказались в сложных обстоятельствах;
  • Эффективное государственное управление;
  • Наука и инновации для развития;
  • Здоровая нация;
  • Санкционная политика и верховенство права;
  • Защита окружающей среды.

Премьер добавил, что каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства.

Шмыгаль заявил, что все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и безопасность, на новое оружие, технику и лучшее обеспечение для украинской армии.

Среди ключевых задач в этой сфере: развитие оборонно-промышленного комплекса; новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний.

Также сотрудничество с партнерами для совместного производства новых вооружений, привлечение частного сектора к развитию ОПК, технологии двойного назначения, разминирование деоккупированных территорий, реализация Формулы мира.

Кроме того, Украина стремится уже в этом году начать переговоры о членстве в ЕС и углубить политическое сотрудничество с НАТО.

Темы: Кабинет министровШмыгаль
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