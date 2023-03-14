Кабмин утвердил план работы на год: каждый из 500 пунктов имеет конкретных исполнителей
Кабинет министров утвердил план действий правительства на 2023 год, который состоит из более 500 задач. По словам премьера, каждый пункт имеет конкретных исполнителей и сроки выполнения.
Источник: заседание Кабмина, Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля
Дословно: "Сегодня (14 марта - ред.) на заседании Кабинета министров мы утвердили План приоритетных действий правительства на 2023 год.
Этот документ позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти в этом году.
Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь каждый пункт имеет конкретных исполнителей и сроки выполнения.
План действий Правительства состоит из более чем 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты. Это положительные изменения для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины. Это все для нашей победы. Для восстановления. Для сильной и обновленной Украины".
Детали: По словам Шмыгаля, план правительства на 2023 год содержит следующие основные направления:
- Безопасность и оборона;
- Интеграция в ЕС и НАТО;
- Энергетическая безопасность;
- Восстановление страны;
- Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса;
- Ветеранская политика;
- Безопасное, доступное и качественное образование;
- Продолжение децентрализации и региональное развитие;
- Поддержка граждан, которые оказались в сложных обстоятельствах;
- Эффективное государственное управление;
- Наука и инновации для развития;
- Здоровая нация;
- Санкционная политика и верховенство права;
- Защита окружающей среды.
Премьер добавил, что каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства.
Шмыгаль заявил, что все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и безопасность, на новое оружие, технику и лучшее обеспечение для украинской армии.
Среди ключевых задач в этой сфере: развитие оборонно-промышленного комплекса; новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний.
Также сотрудничество с партнерами для совместного производства новых вооружений, привлечение частного сектора к развитию ОПК, технологии двойного назначения, разминирование деоккупированных территорий, реализация Формулы мира.
Кроме того, Украина стремится уже в этом году начать переговоры о членстве в ЕС и углубить политическое сотрудничество с НАТО.