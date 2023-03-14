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Скандал з "ковідними вечірками": Джонсона допитають через можливий обман парламенту

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 16:24

Комітет з питань привілеїв британського парламенту 22 березня допитає колишнього прем'єра Бориса Джонсона з приводу того, чи він навмисно вводив парламент в оману щодо незаконних вечірок у своєму офісі та резиденції під час карантинних обмежень через коронавірус.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Джонсон надасть усні свідчення комітету під час засідання, яке розпочнеться о 14:00 за місцевим часом.

У центрі розслідування - заяви Джонсона у парламенті в грудні 2021 року, які стосуються вечірок на Даунінг-стріт, коли закони про коронавірус змушували людей сидіти вдома і забороняли зібрання в приміщеннях.

Тоді Джонсон заявив, що усі карантинні вказівки були дотримані у приміщенні його резиденції на Даунінг-стріт. Згодом він повторить те саме через сім днів: "Мене неодноразово запевняли з моменту появи цих звинувачень, що не було ніякої вечірки і що жодні правила щодо COVID не були порушені".

У березні комітет заявив, що зібрані ним докази "переконливо свідчать про те, що порушення інструкцій були очевидними" для Джонсона в той час, коли він перебував на цих зібраннях.

Колишній британський прем’єр стверджує, що не знав про те, що будь-які зібрання порушують правила його уряду щодо коронавірусу.

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Джонсон, його дружина Керрі і тодішній міністр фінансів і чинний глава уряду Ріші Сунак були серед багатьох учасників зібрань, кого поліція оштрафувала за порушення ковідних правил.

Рішення комітету про те, що Джонсон навмисно ввів парламент в оману ускладнить йому завдання переконати свою партію і британську громадськість у тому, що він може повернутися на посаду прем'єр-міністра в майбутньому.

Зазначимо, нещодавно Джонсона також звинуватили у "дискредитації системи нагород" після того, як стало відомо, що його нагородний список включає номінацію на лицарське звання для його батька.

Теми: Борис ДжонсонCovid-2019
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