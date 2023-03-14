Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Скандал с "ковидными вечеринками": Джонсона допросят из-за возможного обмана парламента

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 15:24

Комитет по вопросам привилегий британского парламента 22 марта допросит бывшего премьера Бориса Джонсона по поводу того, намеренно ли он вводил парламент в заблуждение относительно незаконных вечеринок в своем офисе и резиденции во время карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Джонсон предоставит устные показания комитета во время заседания, которое начнется в 14:00 по местному времени.

Реклама:

В центре расследования - заявления Джонсона в парламенте в декабре 2021 года, касающиеся вечеринок на Даунинг-стрит, когда законы о коронавирусе заставляли людей сидеть дома и запрещали собрания в помещениях.

Тогда Джонсон заявил, что все карантинные указания были соблюдены в помещении его резиденции на Даунинг-стрит. Впоследствии он повторит то же самое через семь дней: "Меня неоднократно уверяли с момента появления этих обвинений, что не было никакой вечеринки и что никакие правила по COVID не были нарушены".

В марте комитет заявил, что собранные им доказательства "убедительно свидетельствуют о том, что нарушения инструкций были очевидными" для Джонсона в то время, когда он находился на этих собраниях.

ВИДЕО ДНЯ

Бывший британский премьер утверждает, что не знал о том, что любые собрания нарушают правила его правительства в отношении коронавируса.

Джонсон, его жена Керри и тогдашний министр финансов и действующий глава правительства Риши Сунак были среди многих участников собраний, кого полиция оштрафовала за нарушение ковидных правил.

Решение комитета о том, что Джонсон намеренно ввел парламент в заблуждение усложнит ему задачу убедить свою партию и британскую общественность в том, что он может вернуться на пост премьер-министра в будущем.

Отметим, недавно Джонсона также обвинили в "дискредитации системы наград" после того, как стало известно, что его наградной список включает номинацию на рыцарское звание для его отца.

Темы: Борис ДжонсонCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Борис Джонсон
COVID-вечеринки и Джонсон: разблокирован телефон, пароль от которого забыл экс-премьер
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
Все новости...
Реклама: