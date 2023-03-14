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Скандал с "ковидными вечеринками": Джонсона допросят из-за возможного обмана парламента

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 16:24

Комитет по вопросам привилегий британского парламента 22 марта допросит бывшего премьера Бориса Джонсона по поводу того, намеренно ли он вводил парламент в заблуждение относительно незаконных вечеринок в своем офисе и резиденции во время карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Джонсон предоставит устные показания комитета во время заседания, которое начнется в 14:00 по местному времени.

В центре расследования - заявления Джонсона в парламенте в декабре 2021 года, касающиеся вечеринок на Даунинг-стрит, когда законы о коронавирусе заставляли людей сидеть дома и запрещали собрания в помещениях.

Тогда Джонсон заявил, что все карантинные указания были соблюдены в помещении его резиденции на Даунинг-стрит. Впоследствии он повторит то же самое через семь дней: "Меня неоднократно уверяли с момента появления этих обвинений, что не было никакой вечеринки и что никакие правила по COVID не были нарушены".

В марте комитет заявил, что собранные им доказательства "убедительно свидетельствуют о том, что нарушения инструкций были очевидными" для Джонсона в то время, когда он находился на этих собраниях.

Бывший британский премьер утверждает, что не знал о том, что любые собрания нарушают правила его правительства в отношении коронавируса.

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Джонсон, его жена Керри и тогдашний министр финансов и действующий глава правительства Риши Сунак были среди многих участников собраний, кого полиция оштрафовала за нарушение ковидных правил.

Решение комитета о том, что Джонсон намеренно ввел парламент в заблуждение усложнит ему задачу убедить свою партию и британскую общественность в том, что он может вернуться на пост премьер-министра в будущем.

Отметим, недавно Джонсона также обвинили в "дискредитации системы наград" после того, как стало известно, что его наградной список включает номинацию на рыцарское звание для его отца.

Темы: Борис ДжонсонCovid-2019
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