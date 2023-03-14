Полковник Міноборони погорів на хабарі за зняття з військового обліку

Під час отримання хабаря затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України.

Джерело: ДБР, Київська міська прокуратура, речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За версією слідства, 60-річний полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов за мобілізацією та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану.

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Вартість своїх послуг посадовець оцінив у 9 тисяч доларів США. Його затримали після передачі документів та одержання коштів.

У ході обшуків, проведених за місцем мешкання посадовця, вилучили документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин РФ, зброю та грошові кошти.

Наразі досудове розслідування триває. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Пряма мова Максимець: "Передача коштів відбувалася у два етапи. Спершу підозрюваному передали 3 тисячі доларів, а на отриманні другої частини у сумі 6 тис. дол США його затримали.

Також слідством встановлюється походження вилученої зброї, оскільки на неї відсутні дозвільні документи, та перевіряється причетність до злочину інших службових осіб, у тому числі серед воєнкомів".

Довідково: Санкція інкримінованих підозрюваному статей передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю, а також з конфіскацією майна.