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Полковник Минобороны погорел на взятке за снятие с воинского учета

Валентина РоманенкоВторник, 14 марта 2023, 17:06
Полковник Минобороны погорел на взятке за снятие с воинского учета
фото прокуратуры

Во время получения взятки задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины.

Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура, спикер прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По версии следствия, 60-летний полковник договорился с гражданином Украины призывного возраста об оформлении за денежные средства документов о снятии с воинского учета для того, чтобы последний не подпадал под призыв по мобилизации и имел возможность беспрепятственного выезда за границу в период действия военного положения.

 

Стоимость своих услуг чиновник оценил в 9 тысяч долларов США.

Его задержали после передачи документов и получения средств.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства чиновника, изъяли документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей РФ, оружие и денежные средства.

 

Сейчас досудебное расследование продолжается. Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Прямая речь Максимец: "Передача средств происходила в два этапа. Сначала подозреваемому передали 3 тысячи долларов, а на получении второй части в сумме 6 тыс. долл. США его задержали.

Также следствием устанавливается происхождение изъятого оружия, поскольку на него отсутствуют разрешительные документы, и проверяется причастность к преступлению других должностных лиц, в том числе среди военкомов".

Справка: Санкция инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, а также с конфискацией имущества.

Темы: Миноборонывзятка
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