Польські спецпризначенці охороняли українську делегацію на переговорах із РФ на початку вторгнення – ЗМІ

Бійці польського спецназу охороняли олігарха Романа Абрамовича, який виступав посередником в українсько-російських переговорах у перші тижні повномасштабної війни, а також гарантували безпеку представників України на переговорах у білоруському Бресті наприкінці лютого та на початку березня 2022-го.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", з посиланням на свої джерела у вівторок написало польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Як ідеться в матеріалі, українську делегацію на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим доправили в Білорусь на гелікоптері S-70i Black Hawk, що належить авіаційній групі військової частини GROM, а охороняли українську делегацію оператори військової частини "Командос" із Люблінця, які співпрацювали з українськими спецпризначенцями ще задовго до повномасштабної війни.

Польоти українських високопосадовців до Бреста з польського боку курирували тодішній голова канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик та заступник голови міністерства закордонних справ Марчин Пшидач.

Своєю чергою польоти української делегації та російського олігарха Романа Абрамовича на переговори до Анкари курирував Якуб Кумох, тодішній міністр у канцелярії президента Польщі. Кумох, який вільно володіє турецькою мовою і був послом Польщі в Туреччині, супроводжував українців та Абрамовича до Анкари.

"На початку березня не було зрозуміло, чи можуть українці, які летіли на переговори до Білорусі, бути впевнені у своєму поверненні. Польська служба безпеки дала певні гарантії, що вони повернуться неушкодженими", – розповів DGP один із учасників тих подій на умовах анонімності.

Військові, які брали участь у польотах, підтвердили DGP, що під час операції був прорахований ризик інцидентів. Також було проаналізовано, як реагувати на сценарій, в якому існувала б якась загроза для солдатів з країни НАТО.

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Співрозмовник польського видання стверджує, що причиною залученості Польщі до переговорів була надія, що росіяни, побачивши силу опору українців, "почнуть говорити по-справжньому". "Після перших переговорів стало зрозуміло, що це була ілюзія", – додав він.

Джерело Dziennik Gazeta Prawna стверджує, що під час переговорів у Бресті росіяни пропонували Резнікову, щоб Україна оголосила про капітуляцію. Очільник українського Міноборони нібито послав росіян за напрямком російського військового корабля.

"Користь полягала в тому, що делегації інформували нас про ситуацію на фронтах. Крім того, в результаті цих переговорів з'явилися контакти Абрамовича, які згодом допомогли в обміні військовополонених із "Азовсталі" на росіян. Сам він, імовірно, боровся за своє життя. Він хотів залишитися на Заході і водночас не наражати себе на небезпеку перед Путіним", – додав співрозмовник.

Про результати переговорів у Туреччині більше читайте в архівному тексті: Ні миру, ні гарантій. Деталі та наслідки переговорів України та РФ у Стамбулі.