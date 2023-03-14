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Польский спецназ охранял делегацию Украины на переговорах с РФ в начале вторжения – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 16:16

Бойцы польского спецназа охраняли олигарха Романа Абрамовича, который выступал посредником в украинско-российских переговорах в первые недели полномасштабной войны, а также гарантировали безопасность представителей Украины на переговорах в белорусском Бресте в конце февраля и в начале марта 2022-го.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на свои источники во вторник написало польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Как сказано в материале, украинскую делегацию во главе с министром обороны Алексеем Резниковым доставили в Беларусь на вертолете S-70i Black Hawk, принадлежащем авиационной группе воинской части GROM, а охраняли украинскую делегацию операторы воинской части "Коммандос" из Люблинца, которые сотрудничали с украинскими спецназовцами еще задолго до полномасштабной войны.

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Полеты украинских чиновников в Брест с польской стороны курировали тогдашний глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и заместитель главы министерства иностранных дел Марчин Пшидач.

В свою очередь полеты украинской делегации и российского олигарха Романа Абрамовича на переговоры в Анкару курировал Якуб Кумох, тогдашний министр в канцелярии президента Польши. Кумох, который свободно владеет турецким языком и был послом Польши в Турции, сопровождал украинцев и Абрамовича в Анкару.

"В начале марта не было понятно, могут ли украинцы, летевшие на переговоры в Беларусь, быть уверены в своем возвращении. Польская служба безопасности дала определенные гарантии, что они вернутся невредимыми", - рассказал DGP один из участников тех событий на условиях анонимности.

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Военные, участвовавшие в полетах, подтвердили DGP, что во время операции был просчитан риск инцидентов. Также было проанализировано, как реагировать на сценарий, при котором существовала бы какая-то угроза для солдат из страны НАТО.

Собеседник польского издания утверждает, что причиной вовлеченности Польши в переговоры была надежда, что россияне, увидев силу сопротивления украинцев, "начнут говорить по-настоящему". "После первых переговоров стало понятно, что это была иллюзия", - добавил он.

Источник Dziennik Gazeta Prawna утверждает, что во время переговоров в Бресте россияне предлагали Резникову, чтобы Украина объявила о капитуляции. Глава украинского Минобороны якобы послал россиян вслед за российским военным кораблем.

"Польза заключалась в том, что делегации информировали нас о ситуации на фронтах. Кроме того, в результате этих переговоров появились контакты Абрамовича, которые впоследствии помогли в обмене военнопленных с "Азовстали" на россиян. Сам он, вероятно, боролся за свою жизнь. Он хотел остаться на Западе и в то же время не подвергать себя опасности перед Путиным", - добавил собеседник.

О результатах переговоров в Турции больше читайте в архивном тексте: Ни мира, ни гарантий. Детали и последствия переговоров Украины и РФ в Стамбуле.

Темы: переговорыБеларусьРосcияПольша
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