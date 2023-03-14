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"Венеційка" розкритикувала підходи Грузії та Молдови до деолігархізації, які вони запозичили в України

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 16:17

Венеційська комісія у вівторок опублікувала проміжний висновок до законопроєктів про деолігархізацію від Грузії та Молдови, зазначивши, що замість покарання конкретних людей обидві країни повинні зосередитись на системних реформах.

Про це йдеться у пресрелізах Ради Європи, які є в розпорядженні "Європейської правди".

Як зазначила Венеційська комісія, Україна була першою країною, яка ухвалила спеціальний закон про деолігархізацію, зобов'язання усунути надмірний вплив корисливих інтересів в економічному, політичному та суспільному житті також було предметом спеціальної рекомендації Європейської комісії для Грузії та Молдови.

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Відтоді обидві країни підготували аналогічні законопроєкти: у випадку Грузії експерти Ради Європи охарактеризували його як "дуже схожий на український закон", а в Молдові законопроєкт "був інспірований українським законодавством, але з деякими особливостями".

Венеційська комісія в обох випадках розкритикувала підхід до деолігархізації, який ґрунтується на так званому персональному (каральному) підході, коли олігархів визначають за допомогою конкретних критеріїв, як-то статки та володіння ЗМІ.

"Такий підхід, на думку Венеційської комісії, несе в собі високі ризики порушення прав людини та свавільного застосування, що потенційно може зашкодити політичному плюралізму", – йдеться у проміжному висновку щодо Грузії.

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Водночас "Венеційка" відзначила деякі покращення в молдовському законопроєкті на противагу українському та грузинському, які стосуються "залучення парламенту та судової влади до процедури визначення особи олігархом, а також наявності переліку основних прав на справедливий судовий розгляд у процедурі, що розглядається Національним комітетом з деолігархізації".

"Комісія підкреслила, що деолігархізація повинна бути забезпечена за допомогою системного підходу, який має превентивний ефект і націлений на численні сфери, як-то законодавство, що стосується ЗМІ, антимонопольне законодавство, політичні партії, вибори, оподаткування, боротьба з корупцією та відмиванням грошей тощо", – зазначається в обох висновках.

Нагадаємо, минулого тижня Венеційська комісія мала нарешті ухвалити свій висновок щодо українського "антиолігархічного" закону. Однак в останній момент на прохання України розгляд закону був відкладений, як мінімум до середини року. Хоча суть невідповідності цього закону стандартам Ради Європи від того не зміниться.

Більше про це читайте в матеріалі: Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала "Венеційка".

Теми: ГрузіяМолдоваолігархиУкраїна
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