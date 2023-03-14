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"Венецианка" раскритиковала подходы Грузии и Молдовы к деолигархизации, позаимствованные у Украины

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 16:17

Венецианская комиссия во вторник опубликовала промежуточное заключение к законопроектам о деолигархизации от Грузии и Молдовы, отметив, что вместо наказания конкретных людей обе страны должны сосредоточиться на системных реформах.

Об этом говорится в пресс-релизах Совета Европы, которые есть в распоряжении "Европейской правды".

Как отметила Венецианская комиссия, Украина была первой страной, которая приняла специальный закон о деолигархизации, обязательство устранить чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни также было предметом специальной рекомендации Европейской комиссии для Грузии и Молдовы.

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С тех пор обе страны подготовили аналогичные законопроекты: в случае Грузии эксперты Совета Европы охарактеризовали его как "очень похожий на украинский закон", а в Молдове законопроект "был инспирирован украинским законодательством, но с некоторыми особенностями".

Венецианская комиссия в обоих случаях раскритиковала подход к деолигархизации, основанный на так называемом персональном (карательном) подходе, когда олигархов определяют с помощью конкретных критериев, таких как размер состояния и владение СМИ.

"Такой подход, по мнению Венецианской комиссии, несет в себе высокие риски нарушения прав человека и произвольного применения, что потенциально может навредить политическому плюрализму", - говорится в промежуточном заключении по Грузии.

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В то же время "Венецианка" отметила некоторые улучшения в молдавском законопроекте в противовес украинскому и грузинскому, которые касаются "привлечения парламента и судебной власти к процедуре определения лица олигархом, а также наличия перечня основных прав на справедливое судебное разбирательство в процедуре, рассматриваемой Национальным комитетом по деолигархизации".

"Комиссия подчеркнула, что деолигархизация должна быть обеспечена с помощью системного подхода, который имеет превентивный эффект и нацелен на многочисленные сферы, такие как законодательство, касающееся СМИ, антимонопольное законодательство, политические партии, выборы, налогообложение, борьба с коррупцией и отмыванием денег и т.д.", - отмечается в обоих выводах.

Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия должна была наконец принять свое заключение по украинскому "антиолигархическому" закону. Однако в последний момент по просьбе Украины рассмотрение закона было отложено, как минимум до середины года. Хотя суть несоответствия этого закона стандартам Совета Европы от этого не изменится.

Больше об этом читайте в материале: Конец закона об олигархах? Какие претензии к нему подготовила "Венецианка".

Темы: ГрузияМолдоваолигархиУкраина
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