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Нідерланди передадуть Україні два мінні тральщики у 2025 році

Вівторок, 14 березня 2023, 18:01

Україна у 2025 році отримає від Нідерландів два мінні тральщики для захисту судноплавних шляхів у Чорному морі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws, про це у вівторок під час візиту до Одеси оголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Тральщики можуть використовуватись для виявлення і знешкодження вибухових пристроїв, а також захисту торговельних шляхів і узбережжя. У другій половині 2023 року Нідерланди розпочнуть підготовку українських військовослужбовців для використання цих кораблів.

Мінні тральщики використовуються для захисту торговельних суден, забезпечуючи безпеку судноплавних шляхів до портів, або для розмінування території, щоб інші військово-морські судна могли пройти через неї.

Раніше в Нідерландів було 15 мінних тральщиків класу Alkmaar, більшість із яких було продано, а решта має бути замінена у 2025 році; саме їх Україна й отримає. Міністр оборони України Олексій Резніков уже подякував Оллонгрен за оголошену допомогу.

Крім того, під час візиту до Одеси Оллонгрен оголосила про передання Україні військової машини-амфібії, яка може бути використана для створення тимчасової переправи, а також радарної системи для виявлення безпілотників.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Нідерланди надала військової підтримки на 1,2 мільярда євро. На 2023 рік Нідерланди заклали 2,5 мільярда євро на підтримку України.

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Серед нідерландської військової допомоги – броньовані гаубиці та 100 танків Leopard 1, дві пускові установки Patriot та боєприпаси до них. Крім того, Нідерланди тренують українських солдатів.

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Теми: НідерландиУкраїна
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