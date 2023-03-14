Нідерланди передадуть Україні два мінні тральщики у 2025 році

Україна у 2025 році отримає від Нідерландів два мінні тральщики для захисту судноплавних шляхів у Чорному морі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws, про це у вівторок під час візиту до Одеси оголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Тральщики можуть використовуватись для виявлення і знешкодження вибухових пристроїв, а також захисту торговельних шляхів і узбережжя. У другій половині 2023 року Нідерланди розпочнуть підготовку українських військовослужбовців для використання цих кораблів.

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Мінні тральщики використовуються для захисту торговельних суден, забезпечуючи безпеку судноплавних шляхів до портів, або для розмінування території, щоб інші військово-морські судна могли пройти через неї.

Раніше в Нідерландів було 15 мінних тральщиків класу Alkmaar, більшість із яких було продано, а решта має бути замінена у 2025 році; саме їх Україна й отримає. Міністр оборони України Олексій Резніков уже подякував Оллонгрен за оголошену допомогу.

Крім того, під час візиту до Одеси Оллонгрен оголосила про передання Україні військової машини-амфібії, яка може бути використана для створення тимчасової переправи, а також радарної системи для виявлення безпілотників.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Нідерланди надала військової підтримки на 1,2 мільярда євро. На 2023 рік Нідерланди заклали 2,5 мільярда євро на підтримку України.

Серед нідерландської військової допомоги – броньовані гаубиці та 100 танків Leopard 1, дві пускові установки Patriot та боєприпаси до них. Крім того, Нідерланди тренують українських солдатів.

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