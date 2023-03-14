Нидерланды передадут Украине два минных тральщика в 2025 году

Украина в 2025 году получит от Нидерландов два минных тральщика для защиты судоходных путей в Черном море.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws, об этом во вторник во время визита в Одессу объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Тральщики могут использоваться для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств, а также защиты торговых путей и побережья. Во второй половине 2023 года Нидерланды начнут подготовку украинских военнослужащих для использования этих кораблей.

Минные тральщики используются для защиты торговых судов, обеспечивая безопасность судоходных путей к портам, или для разминирования территории, чтобы другие военно-морские суда могли пройти через нее.

Ранее у Нидерландов было 15 минных тральщиков класса Alkmaar, большинство из которых было продано, а остальные должны быть заменены в 2025 году; именно их Украина и получит. Министр обороны Украины Алексей Резников уже поблагодарил Оллонгрен за объявленную помощь.

Кроме того, во время визита в Одессу Оллонгрен объявила о передаче Украине военной машины-амфибии, которая может быть использована для создания временной переправы, а также радарной системы для обнаружения беспилотников.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Нидерланды предоставили военной поддержки на 1,2 миллиарда евро. На 2023 год Нидерланды заложили 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины.

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Среди нидерландской военной помощи - бронированные гаубицы и 100 танков Leopard 1, две пусковые установки Patriot и боеприпасы к ним. Кроме того, Нидерланды тренируют украинских солдат.

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