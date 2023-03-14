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Боррель розраховує на схвалення його плану допомоги Україні боєприпасами 20 березня

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 18:37

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розраховує на погодження міністрами ЄС 20 березня його пропозиції про прискорення військової підтримки України, яка передбачає спільну закупівлю боєприпасів.

Про це Боррель написав у своєму блозі у вівторок, пише "Європейська правда".

Боррель нагадав, у чому полягає його пропозиція більшої допомоги Україні боєприпасами. Вона базується на трьох напрямках:

  1. Забезпечити негайне постачання більшої кількості артилерійських боєприпасів, зокрема 155-мм, ЗСУ з наявних запасів країн-членів ЄС або з очікуваних замовлень. Для цього Боррель запропонував виділити 1 млрд євро на відшкодування вартості цих боєприпасів, використовуючи існуючий Європейський фонд миру.
  2. Об'єднати попит в Європі і прискорити закупівлю боєприпасів калібру 155-мм для поповнення запасів країн-членів і забезпечення довгострокової підтримки України. Боррель запропонував мобілізувати додатково 1 млрд євро через Європейський фонд миру для відшкодування вартості боєприпасів, які держави-члени спільно закуповуватимуть для постачання в Україну. Це можна зробити за допомогою перспективного проєкту спільних закупівель.
  3. Підтримати швидке нарощування виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. Щоб задовольнити величезний попит на поповнення запасів, європейська оборонна промисловість потребує підтримки, щоб виробляти більше і скоротити час виробництва. 

"Для того, щоб ці три напрямки стали взаємопідсилюючими, вони повинні розвиватися паралельно: країни-члени ЄС з більшою ймовірністю погодяться підтримати Україну з наявних у них запасів, якщо отримають гарантії, що зможуть їх поповнити; а вони зможуть це зробити, лише якщо наша європейська оборонна промисловість збільшить свою здатність до постачання", - переконаний Боррель.

За словами Борреля, під час зустрічі міністрів оборони в Стокгольмі всі погодилися з нагальністю рухатися вперед у цьому напрямку. 

"Проте над деякими питаннями потрібно працювати. Я маю намір досягти згоди щодо пакетної угоди за цими трьома напрямками на нашій наступній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони 20 березня, напередодні Європейської ради 23-24 березня", - заявив Боррель.

8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.

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Раніше повідомлялося, що завдяки військовій допомозі США і європейських країн після російського вторгнення Україна у 2022 році стала третім за обсягом імпортером зброї у світі.

Теми: ЄСзброядопомога Україні
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