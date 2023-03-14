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Боррель рассчитывает на одобрение его плана помощи Украине боеприпасами 20 марта

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 17:37

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает на согласование министрами ЕС 20 марта его предложения об ускорении военной поддержки Украины, которая предусматривает совместную закупку боеприпасов.

Об этом Боррель написал в своем блоге во вторник, пишет "Европейская правда".

Боррель напомнил, в чем заключается его предложение большей помощи Украине боеприпасами. Оно базируется на трех направлениях:

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  1. Обеспечить немедленную поставку большего количества артиллерийских боеприпасов, в частности 155-мм, ВСУ из имеющихся запасов стран-членов ЕС или из ожидаемых заказов. Для этого Боррель предложил выделить 1 млрд евро на возмещение стоимости этих боеприпасов, используя существующий Европейский фонд мира.
  2. Объединить спрос в Европе и ускорить закупку боеприпасов калибра 155-мм для пополнения запасов стран-членов и обеспечения долгосрочной поддержки Украины. Боррель предложил мобилизовать дополнительно 1 млрд евро через Европейский фонд мира для возмещения стоимости боеприпасов, которые государства-члены будут совместно закупать для поставки в Украину. Это можно сделать с помощью перспективного проекта совместных закупок.
  3. Поддержать быстрое наращивание производственных мощностей европейской оборонной промышленности. Чтобы удовлетворить огромный спрос на пополнение запасов, европейская оборонная промышленность нуждается в поддержке, чтобы производить больше и сократить время производства. 

"Для того, чтобы эти три направления стали взаимоусиливающими, они должны развиваться параллельно: страны-члены ЕС с большей вероятностью согласятся поддержать Украину из имеющихся у них запасов, если получат гарантии, что смогут их пополнить; а они смогут это сделать, только если наша европейская оборонная промышленность увеличит свою способность к поставкам", - убежден Боррель.

По словам Борреля, во время встречи министров обороны в Стокгольме все согласились с необходимостью двигаться вперед в этом направлении. 

"Однако над некоторыми вопросами нужно работать. Я намерен достичь согласия относительно пакетного соглашения по этим трем направлениям на нашей следующей встрече министров иностранных дел и обороны 20 марта, накануне Европейского совета 23-24 марта", - заявил Боррель.

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8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как превратить эти планы в реальность.

Ранее сообщалось, что благодаря военной помощи США и европейских стран после российского вторжения Украина в 2022 году стала третьим по объему импортером оружия в мире.

Темы: ЕСоружиепомощь Украине
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