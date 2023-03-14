Боррель рассчитывает на одобрение его плана помощи Украине боеприпасами 20 марта
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает на согласование министрами ЕС 20 марта его предложения об ускорении военной поддержки Украины, которая предусматривает совместную закупку боеприпасов.
Об этом Боррель написал в своем блоге во вторник, пишет "Европейская правда".
Боррель напомнил, в чем заключается его предложение большей помощи Украине боеприпасами. Оно базируется на трех направлениях:
- Обеспечить немедленную поставку большего количества артиллерийских боеприпасов, в частности 155-мм, ВСУ из имеющихся запасов стран-членов ЕС или из ожидаемых заказов. Для этого Боррель предложил выделить 1 млрд евро на возмещение стоимости этих боеприпасов, используя существующий Европейский фонд мира.
- Объединить спрос в Европе и ускорить закупку боеприпасов калибра 155-мм для пополнения запасов стран-членов и обеспечения долгосрочной поддержки Украины. Боррель предложил мобилизовать дополнительно 1 млрд евро через Европейский фонд мира для возмещения стоимости боеприпасов, которые государства-члены будут совместно закупать для поставки в Украину. Это можно сделать с помощью перспективного проекта совместных закупок.
- Поддержать быстрое наращивание производственных мощностей европейской оборонной промышленности. Чтобы удовлетворить огромный спрос на пополнение запасов, европейская оборонная промышленность нуждается в поддержке, чтобы производить больше и сократить время производства.
"Для того, чтобы эти три направления стали взаимоусиливающими, они должны развиваться параллельно: страны-члены ЕС с большей вероятностью согласятся поддержать Украину из имеющихся у них запасов, если получат гарантии, что смогут их пополнить; а они смогут это сделать, только если наша европейская оборонная промышленность увеличит свою способность к поставкам", - убежден Боррель.
По словам Борреля, во время встречи министров обороны в Стокгольме все согласились с необходимостью двигаться вперед в этом направлении.
"Однако над некоторыми вопросами нужно работать. Я намерен достичь согласия относительно пакетного соглашения по этим трем направлениям на нашей следующей встрече министров иностранных дел и обороны 20 марта, накануне Европейского совета 23-24 марта", - заявил Боррель.
8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как превратить эти планы в реальность.
Ранее сообщалось, что благодаря военной помощи США и европейских стран после российского вторжения Украина в 2022 году стала третьим по объему импортером оружия в мире.