ЄС придбає Молдові радар для моніторингу повітряного простору – ЗМІ

Європейський Союз має намір витратити додаткові 40 мільйонів євро на Збройні сили Молдови, більшість коштів буде спрямована на купівлю наземного мобільного радара стеження за повітряним простором.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал EUobserver, у розпорядженні якого опинився внутрішній документ ЄС.

Кошти, які будуть виділені з Європейського фонду миру, будуть також витрачені на "високомобільні легкі тактичні і пікапи", "навантажувачі, автобуси та ваговози", "комунікаційне обладнання", а також обладнання й програмне забезпечення протидії кібератакам.

Військовими закупівлями для Молдови займатиметься естонський підрозділ військових закупівель – Естонський центр оборонних інвестицій. Крім того, Німеччина, Румунія, Британія і США також допомагають Молдові розбудовувати Збройні сили на двосторонній основі.

Як випливає із внутрішнього документа ЄС, Сполучені Штати "ймовірно, значно збільшать свою участь у 2023 році до рівня, близького до, але нижчого за" новий грант ЄС у розмірі 40 млн євро, йдеться в меморандумі.

Там також вказується, що Молдова планує придбати "радіолокаційну систему повітряного спостереження на додаток до радара, запропонованого в межах цього заходу допомоги".

За словами джерел EUobserver, виділення додаткових 40 мільйонів євро на ЄС, ймовірно, будуть погоджені в березні-квітні й виділені "досить швидко".

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Як відомо, в останні місяці Росія неодноразово запускала ракети через повітряний простір Молдови для ураження цілей в Україні. На цьому тлі молдовська влада оголошувала про намір придбати систему протиповітряної оборони.

У 2021-2022 роках Євросоюзу уже інвестував 47 мільйонів євро в модернізацію армії Молдови, фактично подвоївши її оборонний бюджет, а також виділив понад 1,09 мільярда євро у вигляді кредитів і грантів "для посилення стійкості Молдови".