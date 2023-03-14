Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС придбає Молдові радар для моніторингу повітряного простору – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 19:04

Європейський Союз має намір витратити додаткові 40 мільйонів євро на Збройні сили Молдови, більшість коштів буде спрямована на купівлю наземного мобільного радара стеження за повітряним простором.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал EUobserver, у розпорядженні якого опинився внутрішній документ ЄС.

Кошти, які будуть виділені з Європейського фонду миру, будуть також витрачені на "високомобільні легкі тактичні і пікапи", "навантажувачі, автобуси та ваговози", "комунікаційне обладнання", а також обладнання й програмне забезпечення протидії кібератакам.

Реклама:

Військовими закупівлями для Молдови займатиметься естонський підрозділ військових закупівель – Естонський центр оборонних інвестицій. Крім того, Німеччина, Румунія, Британія і США також допомагають Молдові розбудовувати Збройні сили на двосторонній основі.

Як випливає із внутрішнього документа ЄС, Сполучені Штати "ймовірно, значно збільшать свою участь у 2023 році до рівня, близького до, але нижчого за" новий грант ЄС у розмірі 40 млн євро, йдеться в меморандумі.

Там також вказується, що Молдова планує придбати "радіолокаційну систему повітряного спостереження на додаток до радара, запропонованого в межах цього заходу допомоги".

ВІДЕО ДНЯ

За словами джерел EUobserver, виділення додаткових 40 мільйонів євро на ЄС, ймовірно, будуть погоджені в березні-квітні й виділені "досить швидко".

Як відомо, в останні місяці Росія неодноразово запускала ракети через повітряний простір Молдови для ураження цілей в Україні. На цьому тлі молдовська влада оголошувала про намір придбати систему протиповітряної оборони.

У 2021-2022 роках Євросоюзу уже інвестував 47 мільйонів євро в модернізацію армії Молдови, фактично подвоївши її оборонний бюджет, а також виділив понад 1,09 мільярда євро у вигляді кредитів і грантів "для посилення стійкості Молдови".

Теми: МолдоваЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: