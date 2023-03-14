ЕС приобретет Молдове радар для мониторинга воздушного пространства - СМИ

Европейский Союз намерен потратить дополнительные 40 миллионов евро на Вооруженные силы Молдовы, большинство средств будет направлено на покупку наземного мобильного радара слежения за воздушным пространством.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал EUobserver, в распоряжении которого оказался внутренний документ ЕС.

Средства, которые будут выделены из Европейского фонда мира, будут также потрачены на "высокомобильные легкие тактические и пикапы", "погрузчики, автобусы и тяжеловозы", "коммуникационное оборудование", а также оборудование и программное обеспечение противодействия кибератакам.

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Военными закупками для Молдовы будет заниматься эстонское подразделение военных закупок - Эстонский центр оборонных инвестиций. Кроме того, Германия, Румыния, Великобритания и США также помогают Молдове развивать Вооруженные силы на двусторонней основе.

Как следует из внутреннего документа ЕС, Соединенные Штаты "вероятно, значительно увеличат свое участие в 2023 году до уровня, близкого к, но ниже" нового гранта ЕС в размере 40 млн евро, говорится в меморандуме.

Там также указывается, что Молдова планирует приобрести "радиолокационную систему воздушного наблюдения в дополнение к радару, предложенному в рамках этой меры помощи".

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По словам источников EUobserver, выделение дополнительных 40 миллионов евро на ЕС, вероятно, будут согласованы в марте-апреле и выделены "достаточно быстро".

Как известно, в последние месяцы Россия неоднократно запускала ракеты через воздушное пространство Молдовы для поражения целей в Украине. На этом фоне молдавские власти объявляли о намерении приобрести систему противовоздушной обороны.

В 2021-2022 годах Евросоюза уже инвестировал 47 миллионов евро в модернизацию армии Молдовы, фактически удвоив ее оборонный бюджет, а также выделил более 1,09 миллиарда евро в виде кредитов и грантов "для усиления устойчивости Молдовы".