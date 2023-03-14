ООН робить "усе можливе", щоб не допустити зриву "зернової угоди" - речник

ООН робить все можливе задля продовження "зернової угоди", термін дії якої завершується 18 березня.

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Угода передбачає продовження на 120 днів, але за нинішніх обставин генеральний секретар та його команда зосереджені на тому, щоб у тісному контакті з усіма сторонами зробити все можливе для забезпечення безперервності ініціативи", - сказав Дюжаррік.

Реклама:

Росія хоче продовжити угоду на 60 днів до закінчення терміну її дії цього тижня, а не на 120 днів, як це відбувалось раніше.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що своєю позицією щодо продовження дії "зернової угоди" тільки на 60 днів Росія порушує домовленості.

Росія заявила, що поки не отримала офіційної відповіді від усіх сторін на свою пропозицію.

ВІДЕО ДНЯ

"Нашу позицію доведено до відома сторін, і представників ООН було проінформовано про неї вчора", - сказав заступник міністра закордонних справ Сергєй Вершинін.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив у неділю, що він вірить у продовження дії угоди після 18 березня.

Так звана "зернова угода" була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок. У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів.