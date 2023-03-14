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ООН делает "все возможное", чтобы не допустить срыва "зерновой сделки" - спикер

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 20:13

ООН делает все возможное для продолжения "зерновой сделки", срок действия которой завершается 18 марта. 

Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Соглашение предусматривает продление на 120 дней, но при нынешних обстоятельствах генеральный секретарь и его команда сосредоточены на том, чтобы в тесном контакте со всеми сторонами сделать все возможное для обеспечения непрерывности инициативы", - сказал Дюжаррик.

Россия хочет продлить соглашение на 60 дней до окончания срока его действия на этой неделе, а не на 120 дней, как это происходило ранее.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что своей позицией о продлении действия "зерновой сделки" только на 60 дней Россия нарушает договоренности.

Россия заявила, что пока не получила официального ответа от всех сторон на свое предложение.

"Наша позиция доведена до сведения сторон, и представители ООН были проинформированы о ней вчера", - сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в воскресенье, что он верит в продолжение действия соглашения после 18 марта.

Так называемая "зерновая сделка" была впервые заключена при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Оно позволило транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней. 

Темы: ООНзерно
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