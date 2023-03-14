Байдена поінформували про зіткнення російського Су-27 з безпілотником США над Чорним морем

Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент з затопленням американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі після зіткнення з російським винищувачем Су-27.

Про це повідомив координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Байдена проінформував його радник з національної безпеки Джейк Салліван.

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Кірбі зазначив, що перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем - не рідкість. Він додав, що протягом останніх тижнів були й інші перехоплення.

Але він підкреслив, що епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.