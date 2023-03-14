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Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 с беспилотником США над Черным морем

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 20:17

Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте с затоплением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море после столкновения с российским истребителем Су-27.

Об этом сообщил координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Байдена проинформировал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кирби отметил, что перехват российскими самолетами американских самолетов над Черным морем - не редкость. Он добавил, что в течение последних недель были и другие перехваты.

Но он подчеркнул, что эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Темы: БайденСШАбеспилотникиЧерное море
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