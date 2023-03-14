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Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 с беспилотником США над Черным морем

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 19:17

Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте с затоплением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море после столкновения с российским истребителем Су-27.

Об этом сообщил координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Байдена проинформировал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Кирби отметил, что перехват российскими самолетами американских самолетов над Черным морем - не редкость. Он добавил, что в течение последних недель были и другие перехваты.

Но он подчеркнул, что эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

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Темы: БайденСШАбеспилотникиЧерное море
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