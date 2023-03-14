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Країни НАТО поінформовані про інцидент із російським Су-27 у Чорному морі

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 20:23

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі поінформував держави-члени Альянсу про інцидент у Чорному морі, пов’язаний із зіткненням російського Су-27 і американського безпілотника Reaper.

Як пише "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомив офіційний представник НАТО.

"Генерал (Крістофер) Каволі сьогодні поінформував союзників по НАТО про цей інцидент", – цитує агенція слова посадовця на умовах анонімності.

Крім того, президент США Джо Байден також був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9.

"Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.

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Теми: НАТОбезпілотникиЧорне моревинищувачі
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