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Страны НАТО проинформированы об инциденте с российским Су-27 в Черном море

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 20:23

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проинформировал государства-члены Альянса об инциденте в Черном море, связанном со столкновением российского Су-27 и американского беспилотника Reaper.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель НАТО.

"Генерал (Кристофер) Каволи сегодня проинформировал союзников по НАТО об этом инциденте", - цитирует агентство слова чиновника на условиях анонимности.

Кроме того, президент США Джо Байден также был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.

"Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

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Темы: НАТОбеспилотникиЧерное мореистребители
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