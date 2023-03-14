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Асад прилетів на зустріч до Путіна

Альона Мазуренко Вівторок, 14 березня 2023, 20:47
Асад прилетів на зустріч до Путіна
ПРЕЗИДЕНТ СИРІЇ БАШАР АСАД ТА РОСІЇ ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Сирії Башар Асад прилетів у Москву, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: сирійське держагентство SANA, Кремль

Деталі: У Кремлі повідомили, що зустріч двох диктаторів відбудеться 15 березня.

Дослівно Кремль: "Буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку російсько-сирійського співробітництва в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, а також перспективи комплексного врегулювання ситуації в Сирії та навколо неї".

Попередня зустріч Путіна з Асадом відбулася у Москві у вересні 2021 року.

Асад один із небагатьох "друзів" Путіна. Зокрема, тому що кремлівські найманці допомагають сирійському диктатору втриматися при владі. Саме російські окупанти допомогли Асаду придушити народне повстання. Росія у Сирії застосувала заборонену в усьому цивілізованому світі хімічну зброю проти цивільного населення.

Поступово за кілька років війни Сирія перетворилася на суцільну руїну. Російські найманці складають левову частку військ, які допомагають Асаду.

ВІДЕО ДНЯ

У мережі можна знайти багато відео, які свідчать про присутність росіян у Сирії, зокрема наймайнців кишенькової ПВК Путіна "Вагнер". Також є відео страти росіянами місцевого населення в Сирії.

Теми: СиріяПутінРосія
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