Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Асад прилетів на зустріч до Путіна

Альона Мазуренко Вівторок, 14 березня 2023, 19:47
Асад прилетів на зустріч до Путіна
ПРЕЗИДЕНТ СИРІЇ БАШАР АСАД ТА РОСІЇ ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Сирії Башар Асад прилетів у Москву, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: сирійське держагентство SANA, Кремль

Деталі: У Кремлі повідомили, що зустріч двох диктаторів відбудеться 15 березня.

Реклама:

Дослівно Кремль: "Буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку російсько-сирійського співробітництва в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, а також перспективи комплексного врегулювання ситуації в Сирії та навколо неї".

Попередня зустріч Путіна з Асадом відбулася у Москві у вересні 2021 року.

Асад один із небагатьох "друзів" Путіна. Зокрема, тому що кремлівські найманці допомагають сирійському диктатору втриматися при владі. Саме російські окупанти допомогли Асаду придушити народне повстання. Росія у Сирії застосувала заборонену в усьому цивілізованому світі хімічну зброю проти цивільного населення.

ВІДЕО ДНЯ

Поступово за кілька років війни Сирія перетворилася на суцільну руїну. Російські найманці складають левову частку військ, які допомагають Асаду.

У мережі можна знайти багато відео, які свідчать про присутність росіян у Сирії, зокрема наймайнців кишенькової ПВК Путіна "Вагнер". Також є відео страти росіянами місцевого населення в Сирії.

Теми: СиріяПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Сирія
Угрупування ІДІЛ оголосило про загибель свого лідера
У США повідомили про другий за тиждень небезпечний інцидент з російським літаком у Сирії
Пентагон назвав атаку винищувача РФ на американський дрон "небезпечною"
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: