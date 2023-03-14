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Асад прилетел на встречу к Путину

Алена МазуренкоВторник, 14 марта 2023, 20:47
Асад прилетел на встречу к Путину
ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ БАШАР АСАД И РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник: сирийское госагентство SANA, Кремль

Детали: В Кремле сообщили, что встреча двух диктаторов состоится 15 марта.

Дословно Кремль: "Будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее".

Предыдущая встреча Путина с Асадом состоялась в Москве в сентябре 2021 года.

Асад один из немногих "друзей" Путина. В частности, потому что кремлевские наемники помогают сирийскому диктатору удержаться у власти. Именно российские оккупанты помогли Асаду подавить народное восстание. Россия в Сирии применила запрещенное во всем цивилизованном мире химическое оружие против гражданского населения.

Постепенно за несколько лет войны Сирия превратилась в сплошную руину. Российские наемники составляют львиную долю войск, которые помогают Асаду.

ВИДЕО ДНЯ

В сети можно найти много видео, свидетельствующих о присутствии россиян в Сирии, в частности наемников карманной ЧВК Путина "Вагнер". Также есть видео казни россиянами местного населения в Сирии.

Темы: СирияПутинРосcия
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