США викликають російського посла через інцидент у Чорному морі

Сполучені Штати викликали посла Росії Анатолія Антонова у зв’язку з інцидентом у Чорному морі, пов’язаний із зіткненням російського Су-27 і американського безпілотника Reaper.

Про це, як пише "Європейська правда", журналістам у вівторок заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ми взаємодіємо безпосередньо з росіянами, знову ж таки на найвищому рівні, щоб донести до них наші рішучі заперечення проти цього небезпечного непрофесійного перехоплення, яке призвело до збиття американського безпілотника, щодо його деталей. Ми викликаємо російського посла до Держдепартаменту, де ми передамо це повідомлення", – сказав він.

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9.

"Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.

Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".