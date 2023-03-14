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США вызывают российского посла из-за инцидента в Черном море

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 20:47

Соединенные Штаты вызвали посла России Анатолия Антонова в связи с инцидентом в Черном море, связанным со столкновением российского Су-27 и американского беспилотника Reaper.

Об этом, как пишет "Европейская правда", журналистам во вторник заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы взаимодействуем непосредственно с россиянами, опять же на самом высоком уровне, чтобы донести до них наши решительные возражения против этого опасного непрофессионального перехвата, который привел к сбиванию американского беспилотника, относительно его деталей. Мы вызываем российского посла в Госдепартамент, где мы передадим это сообщение", - сказал он.

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.

"Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".

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Темы: СШАЧерное мореПосол Россиидипломатические отношения
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