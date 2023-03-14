Росія каже, що безпілотник США у Чорному морі загрожував Криму і впав у море сам

Міністерство оборони Росії у вівторок увечері заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, а ще він наблизився до анексованого Криму й летів із порушеннями.

Про це пише "Європейська правда".

Як стверджує оборонне відомство РФ, американський безпілотник летів "у напрямку державного кордону Російської Федерації" із вимкненими транспондерами "з порушенням меж району тимчасового режиму використання повітряного простору".

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"З метою ідентифікації порушника в повітря було піднято винищувачі зі складу чергових по ППО сил. Унаслідок різкого маневрування в районі 9:30 (мск) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею", – стверджують у Міноборони Росії.

Там кажуть, що російські винищувачі "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом і "благополучно повернулися на аеродром базування".

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

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Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9.

"Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.

Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".