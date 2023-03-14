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Россия говорит, что американский беспилотник в Черном море угрожал Крыму и упал в море сам

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 20:55

Министерство обороны России во вторник вечером заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, а еще он приблизился к аннексированному Крыму и летел с нарушениями.

Об этом пишет "Европейская правда".

Как утверждает оборонное ведомство РФ, американский беспилотник летел "в направлении государственной границы Российской Федерации" с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства".

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - утверждают в Минобороны России.

Там говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и "благополучно вернулись на аэродром базирования".

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.

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"Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".

Темы: РосcиябеспилотникиСШАЧерное море
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