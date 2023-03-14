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Україна попросила Фінляндію передати чотири поїзди, які раніше їздили в Росію

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 20:21
Україна попросила Фінляндію передати чотири поїзди, які раніше їздили в Росію
ФОТО: STT

Під час візиту прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін до Києва українська сторона попросила її передати чотири поїзди Allegro, які раніше курсували між Хельсінкі й російським Санкт-Петербургом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на STT.

Стверджується, що колишній генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Камишін особисто обговорив це питання із Санною Марін під час її візиту до Києва.

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Фінська залізнична компанія VR у вівторок підтвердила отримання відповідного запиту від української сторони. Директор VR із міського транспорту Топі Сімола заявив STT, що компанія не може самостійно ухвалювати будь-які рішення про майбутнє поїздів Allegro.

Швидкісні потяги Allegro є власністю компанії Oy Karelian Trains Ltd, яка була заснована 2006 року, належить VR і "Російським залізничним дорогам" і передає їм потяги в оренду.

Поїзд курсував між Хельсінкі і Санкт-Петербургом з грудня 2010 року, але був зупинений у березні 2022-го через повномасштабне вторгнення в Україну. Після припинення залізничного сполучення між Фінляндією і Росією Allegro зберігаються в Хельсінкі.

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Зазначається, що потяги підходять для залізничної колії України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що Хельсінкі повинні обговорити можливе розміщення в Україні знятих з озброєння Збройних сил країни винищувачів Hornet.

Теми: ФінляндіяРосіятранспорт
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