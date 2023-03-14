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Украина попросила Финляндию передать четыре поезда, которые ранее ездили в Россию

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 20:21
Украина попросила Финляндию передать четыре поезда, которые ранее ездили в Россию
ФОТО: STT

Во время визита премьер-министра Финляндии Санны Марин в Киев украинская сторона попросила ее передать четыре поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и российским Санкт-Петербургом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на STT.

Утверждается, что бывший генеральный директор "Укрзализныци" Александр Камышин лично обсудил этот вопрос с Санной Марин во время ее визита в Киев.

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Финская железнодорожная компания VR во вторник подтвердила получение соответствующего запроса от украинской стороны. Директор VR по городскому транспорту Топи Симола заявил STT, что компания не может самостоятельно принимать какие-либо решения о будущем поездов Allegro.

Скоростные поезда Allegro являются собственностью компании Oy Karelian Trains Ltd, которая была основана в 2006 году, принадлежит VR и "Российским железным дорогам" и передает им поезда в аренду.

Поезд курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом с декабря 2010 года, но был остановлен в марте 2022-го из-за полномасштабного вторжения в Украину. После прекращения железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией Allegro хранятся в Хельсинки.

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Отмечается, что поезда подходят для железнодорожных путей Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что Хельсинки должны обсудить возможное размещение в Украине снятых с вооружения Вооруженных сил страны истребителей Hornet.

Темы: ФинляндияРосcиятранспорт
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