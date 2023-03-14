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США готуються опублікувати відео інциденту з російськими винищувачами в Чорному морі

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 21:36

Міністерство оборони США працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, коли відбулось зіткнення безпілотника MQ-9 та російського Су-27.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", на брифінгу у вівторок заявив речник Пентагону Патрик Райдер.

"Зараз ми здійснюємо процес розсекречування (відео) і будемо повідомляти про актуальну інформацію щодо візуальних даних про цей інцидент", – сказав він у відповідь на питання, чи буде опубліковане відео інциденту.

Речник Пентагону не прокоментував, чи будуть Сполучені Штати намагатись забрати рештки безпілотника з Чорного моря, але вказав, що російська сторона доступ до нього поки не отримала.

Раніше Райдер також вказав, що, за оцінками американської сторони, російський Су-27 зазнав пошкоджень під час зіткнення з MQ-9. Це суперечить твердженням міністерства оборони РФ, яке каже, що обидва її літаки "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".

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Теми: СШАЧорне мореРосіявинищувачі
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