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США готовятся опубликовать видео инцидента с российскими истребителями в Черном море

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 20:36

Министерство обороны США работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда произошло столкновение беспилотника MQ-9 и российского Су-27.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", на брифинге во вторник заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Сейчас мы осуществляем процесс рассекречивания (видео) и будем сообщать об актуальной информации относительно визуальных данных об этом инциденте", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли опубликовано видео инцидента.

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Представитель Пентагона не прокомментировал, будут ли Соединенные Штаты пытаться забрать остатки беспилотника из Черного моря, но указал, что российская сторона доступ к нему пока не получила.

Ранее Райдер также указал, что, по оценкам американской стороны, российский Су-27 получил повреждения во время столкновения с MQ-9. Это противоречит утверждению министерства обороны РФ, которое говорит, что оба ее самолета "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом.

Напомним, военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

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Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".

Темы: СШАЧерное мореРосcияистребители
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