Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США готовятся опубликовать видео инцидента с российскими истребителями в Черном море

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 21:36

Министерство обороны США работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда произошло столкновение беспилотника MQ-9 и российского Су-27.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", на брифинге во вторник заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Сейчас мы осуществляем процесс рассекречивания (видео) и будем сообщать об актуальной информации относительно визуальных данных об этом инциденте", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли опубликовано видео инцидента.

Представитель Пентагона не прокомментировал, будут ли Соединенные Штаты пытаться забрать остатки беспилотника из Черного моря, но указал, что российская сторона доступ к нему пока не получила.

Ранее Райдер также указал, что, по оценкам американской стороны, российский Су-27 получил повреждения во время столкновения с MQ-9. Это противоречит утверждению министерства обороны РФ, которое говорит, что оба ее самолета "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом.

Напомним, военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАЧерное мореРосcияистребители
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Бельгия предоставит Украине 240 военных грузовиков

Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы подчеркнуть собственную влиятельность – ISW

В ДШВ отреагировали на интервью комбата для WP: "Озвученные потери завышены"

Китайские компании во время войны в Украине продавали РФ винтовки и бронежилеты - СМИ

Швеция дает Украине восемь САУ Archer

фотоПарламент Молдовы за две минуты перевел страну с "молдавского" на румынский язык

Все новости...
США
Российский Су-27 получил определенные повреждения при столкновении с американским MQ-9 - Пентагон
Россия говорит, что американский беспилотник в Черном море угрожал Крыму и упал в море сам
США вызывают российского посла из-за инцидента в Черном море
Последние новости
09:58
"Коктейли Молотова", поджоги, разбитые витрины: во Франции прошли беспорядки из-за пенсионной реформы
09:47
Игры, которые спасают. Как военные игры помогают побеждать на поле боя
09:35
Стала известна дата визита Си Цзиньпина в Россию
09:29
Медведев хочет продолжить атаки на беспилотники, потому что американцы "обнаглели"
09:18
Президент Сербии заявил, что не планирует "ничего подписывать" на ключевых переговорах с Косово
09:09
фото В Эстонию впервые прибыли французские бронетранспортеры Griffon и танки AMX-10
09:09
"Мы не будем молчать". Военнослужащие защищают комбата, который дал интервью WP
08:57
США оценивают, оправданы ли дальнейшие операции с беспилотниками в Черном море – CNN
08:31
Албания под давлением ЕС приостановила схему "золотых паспортов"
08:23
Силы обороны за сутки уничтожили 760 оккупантов, 13 ББМ и вертолет
Все новости...