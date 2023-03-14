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Вірменія заборонила в’їзд пропагандистці Сімоньян, та назвала прем’єра країни "виродком"

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 21:30

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у вівторок підтвердив заборону на в’їзд у країну російським пропагандистам – головній редакторці RT Маргариті Сімоньян і засновнику таблоїда Life Араму Габрелянову.

Як пише "Європейська правда", таке Пашинян сказав у відповідь на питання російського пропагандистського видання "Sputnik Армения".

"Вірменія – це суверенна держава і має право очікувати на шанобливе ставлення до себе. Також Вірменія має право застосовувати наявні в неї суверенні механізми в разі намірів проти її інтересів", – наголосив він.

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Вірменський прем’єр також зазначив, що такі люди повинні поважати Вірменію та обрану її народом владу.

"Також я хочу звернути вашу увагу на один факт: якби ці люди вчинили хоч один відсоток тих дій щодо своїх країн, які вони чинили проти Вірменії, то вони навіть у свій власний будинок не змогли б потрапити. І цим усе сказано", – зазначив Пашинян. 

Він водночас не уточнив, кому ще, крім Сімоньян і Габрелянова, заборонений в'їзд до Вірменії, пояснивши, що цим питанням займаються компетентні структури.

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Головредка RT майже одразу прокоментувала заборону в’їзду в країну, назвавши Пашиняна "виродком" і заявивши, що вона, "чистокровна вірменка", і так не збиралась їхати у Вірменію за чинного прем’єра.

"Ні про які коридори я ніколи нічого не говорила, а говорила і буду говорити особисто про Пашиняна – що він виродок і зрадник вірменського народу, що він продав і зрадив усі вірменські інтереси, які міг зрадити й продати, і продасть і зрадить ті, яких поки не зміг, що він ненавидить Росію та обманює Путіна, що він ЦРУшна підстилка без честі та совісті, як усі ЦРУшні підстилки", – написала Сімоньян у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що в останні місяці відносини між Росією та Вірменією охололи на тлі відмови Москви підтримати Єреван в останніх конфліктах у районі невизнаного Нагірного Карабаху.

Читайте також: Антиросійська Вірменія: чи піде Єреван на розрив союзу з РФ.

Теми: ВірменіяпропагандаРосія
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