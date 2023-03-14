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Армения запретила въезд пропагандистке Симоньян, она назвала премьера страны "уродом"

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 22:30

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник подтвердил запрет на въезд в страну российским пропагандистам - главному редактору RT Маргарите Симоньян и основателю таблоида Life Араму Габрелянову.

Как пишет "Европейская правда", такое Пашинян сказал в ответ на вопрос российского пропагандистского издания "Sputnik Армения".

"Армения - это суверенное государство и имеет право ожидать уважительного отношения к себе. Также Армения имеет право применять имеющиеся у нее суверенные механизмы в случае намерений против ее интересов", - подчеркнул он.

Армянский премьер также отметил, что такие люди должны уважать Армению и избранную ее народом власть.

"Также я хочу обратить ваше внимание на один факт: если бы эти люди совершили хоть один процент тех действий в отношении своих стран, которые они совершали против Армении, то они даже в свой собственный дом не смогли бы попасть. И этим все сказано", - отметил Пашинян.

Он при этом не уточнил, кому еще, кроме Симоньян и Габрелянова, запрещен въезд в Армению, пояснив, что этим вопросом занимаются компетентные структуры.

Главред RT почти сразу прокомментировала запрет въезда в страну, назвав Пашиняна "уродом" и заявив, что она, "чистокровная армянка", и так не собиралась ехать в Армению при действующем премьере.

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"Ни о каких коридорах я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично о Пашиняне - что он урод и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, что он ЦРУшная подстилка без чести и совести, как все ЦРУшные подстилки", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Отметим, что в последние месяцы отношения между Россией и Арменией охладели на фоне отказа Москвы поддержать Ереван в последних конфликтах в районе непризнанного Нагорного Карабаха.

Читайте также: Антироссийская Армения: пойдет ли Ереван на разрыв союза с РФ.

Темы: АрменияпропагандаРосcия
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