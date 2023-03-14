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У Києві та області скасували планові відключення світла

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 березня 2023, 21:50
У Києві та області скасували планові відключення світла
КИЇВ БЕЗ СВІТЛА, ФОТО НАЗАРІЯ МАЗИЛЮКА, УП

У Києві та області 14 березня скасували стабілізаційні відключення світла.

Джерело: пресслужба ДТЕК 

Дослівно: "Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються".

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Деталі: У ДТЕК також зауважили, що ситуація в енергосистемі досі складна.

Що цьому передувало: 

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Теми: КиївКиївська областьелектроенергіяенергетика
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