Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві та області скасували планові відключення світла

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 березня 2023, 22:50
У Києві та області скасували планові відключення світла
КИЇВ БЕЗ СВІТЛА, ФОТО НАЗАРІЯ МАЗИЛЮКА, УП

У Києві та області 14 березня скасували стабілізаційні відключення світла.

Джерело: пресслужба ДТЕК 

Дослівно: "Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються".

Деталі: У ДТЕК також зауважили, що ситуація в енергосистемі досі складна.

Що цьому передувало: 

Теми: КиївКиївська областьелектроенергіяенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок

Пригожин вигадав кремлівську змову проти себе, щоб підкреслити власну впливовість – ISW

У ДШВ відреагували на інтерв'ю комбата для WP: "Озвучені втрати завищені"

Китайські компанії під час війни в Україні продавали РФ гвинтівки й бронежилети – ЗМІ

Швеція дає Україні вісім САУ Archer

фотоПарламент Молдови за дві хвилини перевів країну з "молдовської" на румунську мову

Усі новини...
Київ
У Києві приберуть частину блокпостів і засиплють частину окопів
У Києві та області скасували планові відключення світла
У деяких районах Києва – відключення світла
Останні новини
09:35
Стала відома дата візиту Сі Цзіньпіна до Росії
09:29
Медведєв хоче продовжити атаки на безпілотники, бо американці "знахабніли"
09:18
Президент Сербії заявив, що не планує "нічого підписувати" на ключових переговорах з Косовом
09:09
фото В Естонію вперше прибули французькі бронетранспортери Griffon і танки AMX-10
09:09
"Ми не будемо мовчати". Військовослужбовці захищають комбата, що дав інтерв'ю WP
08:57
США оцінюють, чи виправдані подальші операції з безпілотниками в Чорному морі – CNN
08:31
Албанія під тиском ЄС призупинила схему "золотих паспортів"
08:23
Сили оборони за добу знищили 760 окупантів, 13 ББМ і гелікоптер
07:53
США схвалили продаж Польщі 800 ракет Hellfire
07:36
відеоОборона Бахмута: ССО відмінусували роту ворога і БПЛА
Усі новини...