У Києві та області скасували планові відключення світла
Вівторок, 14 березня 2023, 22:50
У Києві та області 14 березня скасували стабілізаційні відключення світла.
Джерело: пресслужба ДТЕК
Дослівно: "Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються".
Деталі: У ДТЕК також зауважили, що ситуація в енергосистемі досі складна.
Що цьому передувало:
- 14 березня "Укренерго" попередило, що у Києві та області можливі аварійні відключення.