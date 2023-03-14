У Києві та області скасували планові відключення світла

У Києві та області 14 березня скасували стабілізаційні відключення світла.

Джерело: пресслужба ДТЕК

Дослівно: "Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються".

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Деталі: У ДТЕК також зауважили, що ситуація в енергосистемі досі складна.

Що цьому передувало:

14 березня "Укренерго" попередило, що у Києві та області можливі аварійні відключення.