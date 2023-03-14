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В Киеве и области отменили плановые отключения света

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 марта 2023, 22:50
В Киеве и области отменили плановые отключения света
КИЕВ БЕЗ СВЕТА, ФОТО НАЗАРИЯ МАЗИЛЮКА, УП

В Киеве и области 14 марта отменили стабилизационные отключения света.

Источник: пресс-служба ДТЭК 

Дословно: "Было восстановлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются".

Детали: В ДТЭК также отметили, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложная.

Что этому предшествовало: 

Темы: КиевКиевская областьэлектроэнергияэнергетика
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