В Киеве и области отменили плановые отключения света

В Киеве и области 14 марта отменили стабилизационные отключения света.

Источник: пресс-служба ДТЭК

Дословно: "Было восстановлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются".

Детали: В ДТЭК также отметили, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложная.

Что этому предшествовало: