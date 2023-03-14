В Киеве и области отменили плановые отключения света
Вторник, 14 марта 2023, 21:50
В Киеве и области 14 марта отменили стабилизационные отключения света.
Источник: пресс-служба ДТЭК
Дословно: "Было восстановлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются".
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Детали: В ДТЭК также отметили, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложная.
Что этому предшествовало:
- 14 марта "Укрэнерго" предупредило, что в Киеве и области возможны аварийные отключения.
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