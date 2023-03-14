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Лідери найбільших груп Європарламенту посперечались через позицію Іспанії щодо війни в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 23:05

Очільники двох найбільших політичних груп Європейського парламенту – Манфред Вебер із Європейської народної партії та Іраче Гарсія з групи соціалістів і демократів – у вівторок публічно посперечались через позицію Іспанії щодо війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

На пресконференції у вівторок Вебер згадав про суперечку в коаліційному уряді Іспанії, де молодший партнер соціалістів, ліва партія Podemos виступає проти надання Україні зброї, вважаючи, що це призведе лише до ескалації війни, і наполягає на мирних переговорах.

"Я просив би (прем’єр-міністра Іспанії Педро) Санчеса роз'яснити, якою є думка іспанського уряду щодо України. Ми не можемо прийняти будь-яку невизначеність у такий історичний момент", - сказав лідер Європейської народної партії.

За його словами, напруженість в іспанському уряді може призвести до проблем, коли країна буде головувати в Раді Європейського Союзу в другій половині 2023 року.

Зауваження Вебера викликали стриману відповідь лідерки соціалістів Іраче Гарсії, яка також представляє партію Санчеса в Європарламенті.

"Існують інші способи ведення політики. Пану Веберу, можливо, потрібно взяти кращих радників… Я не знаю, що вам кажуть ваші колеги з Іспанської народної партії, але заспокойтеся, підтримка України з боку Іспанії є дуже чіткою", – наголосила Гарсія.

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Речник іспанського уряду в коментарі Politico зазначив, що попри політичні розбіжності між різними партіями в країні "позиція уряду (щодо України) залишається дуже чіткою, і її висловлює сам прем'єр-міністр".

"Ми усвідомлюємо походження цієї війни – і це чистий імперіалізм, і це (президент Росії Владімір) Путін, і ми з Україною й демонструємо непохитну підтримку і солідарність з Україною, з її народом, з її територіальною цілісністю і суверенітетом. У цьому питанні уряд виступає єдиним фронтом",  – наголосив він.

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Теми: ІспаніяЄвропарламентвійна
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