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Лидеры крупнейших групп Европарламента поспорили из-за позиции Испании по войне в Украине

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 23:05

Руководители двух крупнейших политических групп Европейского парламента - Манфред Вебер из Европейской народной партии и Ираче Гарсия из группы социалистов и демократов - во вторник публично поспорили из-за позиции Испании относительно войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

На пресс-конференции во вторник Вебер вспомнил о споре в коалиционном правительстве Испании, где младший партнер социалистов, левая партия Podemos выступает против предоставления Украине оружия, считая, что это приведет лишь к эскалации войны, и настаивает на мирных переговорах.

"Я просил бы (премьер-министра Испании Педро) Санчеса разъяснить, каково мнение испанского правительства в отношении Украины. Мы не можем принять любую неопределенность в такой исторический момент", - сказал лидер Европейской народной партии.

По его словам, напряженность в испанском правительстве может привести к проблемам, когда страна будет председательствовать в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года.

Замечания Вебера вызвали сдержанный ответ лидера социалистов Ираче Гарсии, которая также представляет партию Санчеса в Европарламенте.

"Существуют другие способы ведения политики. Господину Веберу, возможно, нужно взять лучших советников... Я не знаю, что вам говорят ваши коллеги из Испанской народной партии, но успокойтесь, поддержка Украины со стороны Испании очень четкая", - подчеркнула Гарсия.

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Представитель испанского правительства в комментарии Politico отметил, что несмотря на политические разногласия между различными партиями в стране "позиция правительства (по Украине) остается очень четкой, и ее выражает сам премьер-министр".

"Мы осознаем происхождение этой войны - и это чистый империализм, и это (президент России Владимир) Путин, и мы с Украиной и демонстрируем непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной, с ее народом, с ее территориальной целостностью и суверенитетом. В этом вопросе правительство выступает единым фронтом", - подчеркнул он.

Темы: ИспанияЕвропарламентвойна
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