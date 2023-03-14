Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська блогерка попросила притулку в Албанії, де її арештували за підозрою у шпигунстві

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 22:40

Російська блогерка Світлана Тимофєєва просить в Албанії, де її заарештували за підозрою у шпигунстві, про політичний притулок, стверджуючи, що в разі екстрадиції їй загрожує переслідування на батьківщині через критику війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Наразі Тимофєєва перебуває у в'язниці в очікуванні суду в Албанії за звинуваченням місцевого прокурора у шпигунстві після того, як вона була заарештована разом з іншим росіянином і громадянином України біля колишнього військового заводу в місті Грамші.

Реклама:

Сама росіянка заперечує, що є шпигункою, і каже, що в Грамші займалась проєктом із дослідження закинутих будівель часів "холодної війни". Подібні звинувачення їй висунули в Росії, яка звернулася до Албанії з проханням про її екстрадицію.

Міністерство юстиції Албанії раніше дало дозвіл на екстрадицію Тимофєєвої на батьківщину, але це питання все ще розглядається в судах.

У своєму проханні про притулок 33-річна жінка стверджує, що російська влада хоче покарати її за позицію проти війни. Вона зазначає, що після 24 лютого 2022 року зазначила у своєму статусі в Instagram: "Це не операція зі звільнення, це війна однієї людини проти наших братів і злочин проти нашого народу".

ВІДЕО ДНЯ

Її адвокат підкреслив у запиті до влади Албанії, що є вагомі підстави вважати: Тимофєєва може зіткнутися з "жорстоким нелюдським поводженням", якщо її екстрадують до Росії.

Нагадаємо, 20 серпня 2022 року в Албанії затримали трьох громадян РФ та України, які намагалися проникнути на військовий завод у місті Грамші. Затриманими виявились 33-річна Світлана Тимофєєва та 23-річний Михайло Зорін, і 24-річний українець Федір Міхайлович.

Пізніше прокуратура висунула трьом звинувачення у шпигунстві. Затримані ж у своїх свідченнях повідомили, що є блогерами і переважно фотографували військові території, які були покинуті та не використовуються державою.

Теми: шпигунствоАлбаніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
шпигунство
Російські спецслужби вербували у Польщі українських біженців – ЗМІ
У Криму залізничників залучили до шпигунства за пасажирами - партизани
Росіяни вимагають у людей в окупації завантажувати шпигунський додаток – ЦНС
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: