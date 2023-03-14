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Російська блогерка попросила притулку в Албанії, де її арештували за підозрою у шпигунстві

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 23:40

Російська блогерка Світлана Тимофєєва просить в Албанії, де її заарештували за підозрою у шпигунстві, про політичний притулок, стверджуючи, що в разі екстрадиції їй загрожує переслідування на батьківщині через критику війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Наразі Тимофєєва перебуває у в'язниці в очікуванні суду в Албанії за звинуваченням місцевого прокурора у шпигунстві після того, як вона була заарештована разом з іншим росіянином і громадянином України біля колишнього військового заводу в місті Грамші.

Сама росіянка заперечує, що є шпигункою, і каже, що в Грамші займалась проєктом із дослідження закинутих будівель часів "холодної війни". Подібні звинувачення їй висунули в Росії, яка звернулася до Албанії з проханням про її екстрадицію.

Міністерство юстиції Албанії раніше дало дозвіл на екстрадицію Тимофєєвої на батьківщину, але це питання все ще розглядається в судах.

У своєму проханні про притулок 33-річна жінка стверджує, що російська влада хоче покарати її за позицію проти війни. Вона зазначає, що після 24 лютого 2022 року зазначила у своєму статусі в Instagram: "Це не операція зі звільнення, це війна однієї людини проти наших братів і злочин проти нашого народу".

Її адвокат підкреслив у запиті до влади Албанії, що є вагомі підстави вважати: Тимофєєва може зіткнутися з "жорстоким нелюдським поводженням", якщо її екстрадують до Росії.

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Нагадаємо, 20 серпня 2022 року в Албанії затримали трьох громадян РФ та України, які намагалися проникнути на військовий завод у місті Грамші. Затриманими виявились 33-річна Світлана Тимофєєва та 23-річний Михайло Зорін, і 24-річний українець Федір Міхайлович.

Пізніше прокуратура висунула трьом звинувачення у шпигунстві. Затримані ж у своїх свідченнях повідомили, що є блогерами і переважно фотографували військові території, які були покинуті та не використовуються державою.

Теми: шпигунствоАлбаніяРосія
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