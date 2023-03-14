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Российский блогер попросила убежища в Албании, где ее арестовали по подозрению в шпионаже

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 22:40

Российский блогер Светлана Тимофеева просит в Албании, где ее арестовали по подозрению в шпионаже, о политическом убежище, утверждая, что в случае экстрадиции ей грозит преследование на родине из-за критики войны России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Сейчас Тимофеева находится в тюрьме в ожидании суда в Албании по обвинению местного прокурора в шпионаже после того, как она была арестована вместе с другим россиянином и гражданином Украины у бывшего военного завода в городе Грамши.

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Сама россиянка отрицает, что является шпионкой, и говорит, что в Грамши занималась проектом по исследованию заброшенных зданий времен "холодной войны". Подобные обвинения ей выдвинули в России, которая обратилась в Албанию с просьбой о ее экстрадиции.

Министерство юстиции Албании ранее дало разрешение на экстрадицию Тимофеевой на родину, но этот вопрос все еще рассматривается в судах.

В своей просьбе об убежище 33-летняя женщина утверждает, что российские власти хотят наказать ее за позицию против войны. Она отмечает, что после 24 февраля 2022 года отметила в своем статусе в Instagram: "Это не операция по освобождению, это война одного человека против наших братьев и преступление против нашего народа".

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Ее адвокат подчеркнул в запросе к властям Албании, что есть веские основания полагать: Тимофеева может столкнуться с "жестоким бесчеловечным обращением", если ее экстрадируют в Россию.

Напомним, 20 августа 2022 года в Албании задержали трех граждан РФ и Украины, которые пытались проникнуть на военный завод в городе Грамши. Задержанными оказались 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин, и 24-летний украинец Федор Михайлович.

Позже прокуратура предъявила трем обвинения в шпионаже. Задержанные же в своих показаниях сообщили, что являются блогерами и преимущественно фотографировали военные территории, которые были заброшены и не используются государством.

Темы: шпионажАлбанияРосcия
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