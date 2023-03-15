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Аналітики порахували, скільки українських територій захопила РФ за місяць наступу

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 04:33
Аналітики порахували, скільки українських територій захопила РФ за місяць наступу
БАХМУТ, ФОТО: GETTY IMAGES

У лютому цього року Росія змогла захопити територію, яка не перевищує 0,04% площі України.

Джерело: Business Insider з посиланням на військових аналітиків

Деталі: Як пише видання, американський Інститут вивчення війни порахував, що за місяць наступу Росія захопила приблизно 234 кв. км, що еквівалентно 0,039% території України.

Водночас, повідомляє Business Insider, за даними групи відстеження War Mapper, РФ у лютому вдалося збільшити площу захоплених територій на 85 кв. км, що приблизно дорівнює 0,01% української території.

У коментарі виданню представники ISW заявили, що "обидві цифри досить малі", а причиною їхньої відмінності може бути незначний прорахунок, хоча "обидві вони точно відображають обмеженість територіальних надбань Росії".

"Росія здобула цю крихітну ділянку землі, втративши військову техніку і тисячі солдатів", – підсумовує видання.

Теми: Росіяокупація
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