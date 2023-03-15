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Аналитики посчитали, сколько украинских территорий захватила РФ за месяц наступления

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 03:33
Аналитики посчитали, сколько украинских территорий захватила РФ за месяц наступления
БАХМУТ, ФОТО: GETTY IMAGES

В феврале этого года Россия смогла захватить территорию, которая не превышает 0,04% площади Украины.

Источник: Business Insider со ссылкой на военных аналитиков

Детали: Как пишет издание, американский Институт изучения войны посчитал, что за месяц наступления Россия захватила примерно 234 кв. км, что эквивалентно 0,039% территории Украины.

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В то же время, сообщает Business Insider, по данным группы отслеживания War Mapper, РФ в феврале удалось увеличить площадь захваченных территорий на 85 кв. км, что примерно равно 0,01% украинской территории.

В комментарии изданию представители ISW заявили, что "обе цифры достаточно малы", а причиной их различия может быть незначительный просчет, хотя "обе они точно отражают ограниченность территориальных приобретений России".

"Россия получила этот крошечный участок земли, потеряв военную технику и тысячи солдат", – заключает издание.

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Темы: Росcияоккупация
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