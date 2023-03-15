Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російську армію планують поповнити 400 тис. нових контрактників – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 05:22
Російську армію планують поповнити 400 тис. нових контрактників – ЗМІ
Російські військовослужбовці. Фото: Міноборони РФ

З 1 квітня Міністерство оборони РФ розпочне новий набір контрактників до російської армії, у планах – поповнити військо 400 тис. новобранців.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Як повідомляє видання, Міноборони РФ розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані контракти.

"Радіо Свобода" відзначає, що одразу кілька російських регіональних засобів масової інформації публікують загальну цифру контрактників, якими необхідно поповнити російську армію. Зазначається, що планується набрати 400 тис. контрактників.

Видання пише, що основну частину роботи виконуватимуть військові комісаріати, а відповідатимуть за виконання плану губернатори.

Також повідомляється, що у Челябінській та Свердловській областях РФ на професійну службу мають набрати по 10 тис. осіб, у Пермському краї – 9 тис.

Теми: Росіяармія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

відеоПутін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав "командний пункт" вояк

Усі новини...
Аналітики порахували, скільки українських територій захопила РФ за місяць наступу
Окупанти хочуть мобілізувати 500 мешканців Горлівки для поповнення втрат – Генштаб
Інцидент з американським безпілотником не призведе до прямого конфлікту між РФ і США – ISW
Захисники за добу знищили майже 1 тисячу окупантів
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...