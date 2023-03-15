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Российскую армию планируют пополнить 400 тыс. новых контрактников – СМИ

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 04:22
Российскую армию планируют пополнить 400 тыс. новых контрактников – СМИ
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны РФ

С 1 апреля Министерство обороны РФ начнет новый набор контрактников в российскую армию, в планах – пополнить войско 400 тыс. новобранцев.

Источник: русская служба "Радио Свобода"

Детали: Как сообщает издание, Минобороны РФ разослало в регионы документы с указанием количества людей, с которыми должны быть подписаны контракты.

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"Радио Свобода" отмечает, что сразу несколько российских региональных средств массовой информации публикуют общую цифру контрактников, которыми необходимо пополнить российскую армию. Отмечается, что планируется набрать 400 тыс. контрактников.

Издание пишет, что основную часть работы будут выполнять военные комиссариаты, а отвечать за выполнение плана будут губернаторы.

Также сообщается, что в Челябинской и Свердловской областях РФ на профессиональную службу должны набрать по 10 тыс. человек, в Пермском крае – 9 тыс.

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Темы: Росcияармия
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