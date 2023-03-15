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Мешканців Ірпеня закликали не хвилюватись через сигнал тривоги: йдуть навчання

Станіслав ПогоріловСереда, 15 березня 2023, 08:22
Мешканців Ірпеня закликали не хвилюватись через сигнал тривоги: йдуть навчання
Олександр Маркушин, скриншот

Мер Ірпеня Олександр Маркушин пояснив сигнали повітряної тривоги у місті проведенням навчань рятувальників, медиків поліції.

Джерело: Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Будуть лунати сирени повітряної тривоги, будуть імітовані димові шашки, буде імітований вибух. Я прошу вас не хвилюватись. На сьогоднішній день це учбова повітряна тривога".

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Деталі: За його словами, на базі Ірпінського ліцею №1 починаються спільні навчання працівників ДСНС, поліції, медиків, комунальних служб та освітян щодо дій у разі надзвичайної ситуації.

Також у зв’язку з цим з 8:30 до 10:00 дорожній рух на вулиці Нігояна та на вулиці 8 Березня від Садової до Тургенєвської буде перекрито.

Теми: Ірпіньвійнаповітряна тривога
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