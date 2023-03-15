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Жителей Ирпеня призвали не волноваться из-за сигнала тревоги: идут учения

Станислав ПогориловСреда, 15 марта 2023, 09:22
Жителей Ирпеня призвали не волноваться из-за сигнала тревоги: идут учения
Александр Маркушин, скриншот

Мэр Ирпеня Александр Маркушин объяснил сигналы воздушной тревоги в городе проведением учений спасателей, медиков полиции.

Источник: Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Будут звучать сирены воздушной тревоги, будут имитированы дымовые шашки, будет имитирован взрыв. Я прошу вас не волноваться. На сегодняшний день это учебная воздушная тревога".

Детали: По его словам, на базе Ирпенского лицея №1 начинаются совместные учения работников ГСЧС, полиции, медиков, коммунальных служб и педагогов по действиям в случае чрезвычайной ситуации.

Также в связи с этим с 8:30 до 10:00 дорожное движение на улице Нигояна и на улице 8 Марта от Садовой до Тургеневской будет перекрыто.

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Темы: Ирпеньвойнавоздушная тревога
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