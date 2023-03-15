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За минулу добу тільки по Херсонщині РФ випустила 396 снарядів – дані ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 15 березня 2023, 11:38
За минулу добу тільки по Херсонщині РФ випустила 396 снарядів – дані ОВА
наслідки обстрілів на Донеччині. фото з ТГ голови ОВА Кириленка

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати обстрілами прифронтові регіони України, лише місто Херсон минулої доби зазнало 7 ударів.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 15 березня.

Херсонщина: минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Берегове та місто Херсон.

Противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 396 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства. 4 людини дістали поранення.

Ворог обстріляв Свято-Миколаївський храм у районі Нафтогавані в Херсоні.

З деокупованої території області евакуйовано 74 особи.

ВІДЕО ДНЯ

Сумщина: вночі — обстріл зі ствольної артилерії Зноб-Новгородської громади − 6 прильотів. Без наслідків.

Протягом дня 14 березня росіяни здійснили обстріли територій 3 громад: Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів з різних видів зброї  − 51 "прильот"/постріл.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївка, Преображенка, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Запорізьке, Новоіванівка, Білогір'я, Оріхів, Степове, Малі Щербаки, Павлівка.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина: 14 березня від ранку до самого вечора ворог обстрілював Нікопольщину. Атакував район важкою артилерією та БпЛА. Потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади. Минулося без постраждалих, але пошкоджень зазнали підприємства та будинки.

Вдень над Дніпропетровщиною було збито ворожий безпілотник.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони 15 населених пунктів. На Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Луганщина: протягом попередньої доби росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону Сил оборони. Вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

Росіяни здійснили артилерійські обстріли семи населених пунктів Луганської області. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: Внаслідок численних ворожих обстрілів пошкоджено зокрема 19 житлових будинків (з них 10 – багатоповерхівки), будівля "ТОВ Сади Донбасу", дитсадок, 2 цивільних автомобіля, приміщення "Ощадбанку", музей, 2 офісних приміщення.

По області за добу 1 людина загинула, 16 поранених.

Миколаївщина: у вівторок ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Теми: війна
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