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За минувшие сутки только по Херсонщине РФ выпустила 396 снарядов – данные ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 15 марта 2023, 10:38
За минувшие сутки только по Херсонщине РФ выпустила 396 снарядов – данные ОВА
последствия обстрелов в Донецкой области. фото с ТГ председателя ОВА Кириленко

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать обстрелами прифронтовые регионы Украины, только город Херсон за прошедшие сутки получил 7 ударов.

Источник: данные областных государственных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 15 марта.

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Херсонщина: за прошедшие сутки обстрелам подверглись районы населенных пунктов Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Береговое и город Херсон.

Противник совершил 78 обстрелов, выпустив 396 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял 7 раз. 27 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию предприятия. 4 человека получили ранения.

Враг обстрелял Свято-Николаевский храм в районе Нефтегавани в Херсоне.

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С деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека.

Сумщина: ночью - обстрел из ствольной артиллерии Зноб-Новгородской общины - 6 прилетов. Без последствий.

В течение дня 14 марта россияне осуществили обстрелы территорий 3 общин: Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской. Было зафиксировано 6 вражеских обстрелов из различных видов оружия - 51 "прилет"/выстрел.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Каменское, Гуляйполе, Новоандреевка, Преображенка, Ольговское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Запорожское, Новоивановка, Белогорье, Орехов, Степное, Малые Щербаки, Павловка.

Поступило 9 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Днепропетровская область: 14 марта с утра до самого вечера враг обстреливал Никопольский район. Атаковал район тяжелой артиллерией и БпЛА. Пострадали Покровская, Никопольская и Марганецкая громады. Прошло без пострадавших, но повреждения получили предприятия и дома.

Днем над Днепропетровщиной был сбит вражеский беспилотник.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг обстрелял районы 15 населенных пунктов. На Купянском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

Луганщина: в течение предыдущих суток россияне безуспешно пытались прорвать оборону Сил обороны. Вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

Россияне осуществили артиллерийские обстрелы семи населенных пунктов Луганской области. Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область: В результате многочисленных вражеских обстрелов повреждены в частности 19 жилых домов (из них 10 - многоэтажки), здание "ООО Сады Донбасса", детсад, 2 гражданских автомобиля, помещение "Ощадбанка", музей, 2 офисных помещения.

По области за сутки 1 человек погиб, 16 раненых.

Николаевщина: во вторник враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Темы: война
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