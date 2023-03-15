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ДБР затримало жителів Харківщини, які під час окупації вбили односельчан "за крадіжку"

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 11:02
ДБР затримало жителів Харківщини, які під час окупації вбили односельчан за крадіжку
У Хотімлі затримали представника “народної дружини”, фото ОГП

Працівники Державного бюро розслідувань викрили 4 осіб, які під час окупації селища Хотімля Чугуївського району Харківської області жорстоко вбили двох місцевих мешканців, – двох фігурантів затримано, ще двоє переховуються в Росії.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора

Деталі: За інформацією слідства, колишній правоохоронець, співробітник ДСНС та двоє цивільних під час тимчасової окупації селища залишилися на захопленій росіянами території. У березні 2022 року після того, як російські військові зайшли у Чугуївський район, ці четверо вирішили не чекати, поки росіяни організують окупаційні органи влади у селищі, й створили так звану бригаду "народної дружини".

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Вони почали "контролювати порядок", проводити з місцевими "роз’яснювальну роботу" та "карали" їх за крадіжки та інші проступки. 

ДБР перевіряє інформацію щодо співпраці підозрюваних зі збройними формуваннями РФ, коли ті знаходилися у Хотімлі.

Фігуранти, зокрема, вирішили покарати двох місцевих мешканців, яких запідозрили у крадіжках. Взявши із собою бейсбольну биту, арматуру, дерев’яні та металеві палиці, "дружинники"-самозванці увірвалися в їхній будинок. 

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Спочатку чоловіка та жінку жорстоко били, після цього напівпритомних людей відтягнули до місцевого озера та скинули ще живих у воду з крутого берега. Оскільки потерпілі ще подавали ознаки життя й намагалися вибратися на берег, їх вирішили добити. Для цього в голови людей почали кидати фрагменти бетонного фундаменту, що був на березі. 

Пересвідчившись, що потерпілі померли, фігуранти залишили місце злочину.

 

Під час деокупації селища колишній правоохоронець та один його спільник втекли до Росії. Двоє інших залишилися. Їх затримали працівники ДБР. 

 

Двом затриманим повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України). Якщо з’ясується, що фігуранти працювали на окупантів, їм також буде повідомлено про підозру у держзраді. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Двом їхнім спільникам, які втекли під час деокупації, про підозру повідомлено заочно.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Теми: Харківська областьокупаціяколабораціякримінал
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